Stad Leuven wil met taalcoaching taalachterstand bij jonge kinderen voorkomen

“Taal is overal aanwezig en heb je overal voor nodig”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn (Vooruit). “Vriendjes maken, instructies van volwassenen zoals de ouders en de juf of meester begrijpen, vragen kunnen stellen, je gevoelens onder woorden brengen… We gebruiken taal elke dag voor zoveel, en het kan best lastig zijn als dat allemaal wat moeilijker gaat.” Om te voorkomen dat jonge kinderen met taalachterstand kampen, starten Huis van het Kind Leuven en Thuisbegeleidingsdienst Woluwe met taalcoaching.

“Voor kinderen uit een anders- of meertalig gezin, is het vaak nog moeilijker", zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera (Vooruit). "De ouders zoeken naar de juiste balans tussen de thuistaal en het Nederlands. Moeten zij thuis vooral in het Nederlands spreken en voorlezen of toch beter in de thuistaal? Ook leerkrachten weten niet altijd goed hoe om te gaan met anders- of meertaligheid. Welke plaats geven zij best aan de thuistaal? Is een tragere ontwikkeling van het Nederlands in het begin normaal? Ik ben heel blij dat de taalcoach met ouders en leerkrachten naar de concrete situatie kan kijken en tips kan geven", zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera.