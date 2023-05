Tom Waes is peter van Sinksenfoor 2023: "Geen seconde getwijfeld, alleen goede herinneringen"

Waes is al van kinds af aan op de Sinksenfoor te vinden. "Ik woonde in Edegem en dan reed ik met mijn ouders naar de stad. Dat was echt een feest. Dat ging van op de kindermolen en de rups zitten als kind, tot met mijn vrienden naar de cakewalk, smoutebollen eten en in het spiegelpaleis gaan lachen. Daarna ook met mijn kinderen in het schietkraam die typische foto maken: schieten en dan de kinderen op de achtergrond. Wat de Sinksenfoor moet zijn eigenlijk: een leuke avond."