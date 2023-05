Peiling "De Stemming": Vlaams Belang blijft de grootste, Vooruit gaat meest vooruit en PVDA wordt vierde partij

Als de ondervraagden moeten kiezen uit een lijst van thema's waarover ze bezorgd zijn - een zogenoemde gesloten vraag - , vindt 24 procent migratie het belangrijkste probleem. Het migratieakkoord van de federale regering heeft niet iedereen kunnen overtuigen. De afgelopen maanden was het migratiethema dan ook geregeld in het nieuws: het aantal asielaanvragen zit weer in stijgende lijn, het aantal opvangplaatsen blijft onvoldoende en het terugsturen van afgewezen asielzoekers loopt nog altijd niet vlot

24 procent is de hoogste score van dat thema in de vier edities van "De Stemming". Daarnaast is er ook veel aandacht voor belastingen (21 procent), economie (18 procent), energie (18 procent), gezondheidszorg (15 procent), pensioenen (14 procent), criminaliteit (14 procent) en sociale zekerheid (14 procent).

Als ondervraagden zelf aangeven wat ze belangrijk vinden - een zogenoemde open vraag -, kiest de grootste groep voor economie (25 procent) en energie (24 procent). Migratie komt hier op de derde plaats met 18 procent.

Andere belangrijke thema's die spontaan naar voren worden geschoven zijn politieke vertegenwoordiging (17 procent) en internationale veiligheid (13 procent). Ook hier dus datzelfde ongenoegen over zich niet vertegenwoordigd voelen, naast de ongerustheid over de oorlog in Oekraïne.