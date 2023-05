Vlamingen pessimistisch over koopkracht: een kwart zegt moeite te hebben om rond te komen

Hoe dan ook is een grote meerderheid van de ondervraagde Vlamingen ervan overtuigd dat het aantal mensen in armoede is gestegen (76 procent), dat de inkomensongelijkheid is toegenomen (58 procent), dat de vermogensongelijkheid groter is geworden (63 procent) en dat de gemiddelde koopkracht is gedaald (68 procent).