Omstreden migratieregel na 3 jaar op de schop in de VS, president Biden: "Het wordt een tijdje chaotisch aan de grens"

Volgens het Panamese ministerie van Veiligheid hebben in april 40.297 migranten via deze weg Panama bereikt. In de eerste 4 maanden van 2023 waren het er volgens officiële cijfers 127.687. In beide gevallen is dat 6 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En het stopt allerminst. In de eerste 9 dagen van mei zijn al meer dan 16.000 mensen in Panama aangekomen. Dat is al meer dan in de hele maand mei in 2022.

Een overgrote meerderheid van die migranten wil niet in Panama blijven en heeft maar één doel: verder door Centraal-Amerika trekken en de grens met de VS bereiken. De Panamese minister van Buitenlandse Zaken was gisteren met een delegatie op bezoek in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Amerikaanse functionarissen maakten toen duidelijk dat het voornemen om het aantal grensoverschrijdingen in de Darién in te perken, een van de belangrijkste pijlers van het migratiebeleid moet zijn.