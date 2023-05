Fraude, witwaspraktijken en diefstal: Republikein George Santos gearresteerd in strafrechtelijk onderzoek in VS

George Santos (of is het nu toch Anthony Devolder uit België?) kwam vorig jaar in opspraak toen bleek dat hij zijn cv "verfraaid" had. Hij zou hebben gelogen over zijn opleiding, zijn werkervaring, zijn persoonlijke bezittingen. Nog altijd heerst er heel wat onduidelijkheid over zijn gerechtelijk verleden, zijn afkomst en de financiering van zijn campagne. Nog voor Santos ook maar een voet in het Huis van Afgevaardigden zette, was het cv van de omstreden politicus een veelbesproken onderwerp in de Amerikaanse pers.