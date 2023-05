Heb je recht op een kilometervergoeding als je te voet naar het werk gaat?

De redactie van "De inspecteur" heeft ook nagevraagd bij het kabinet van minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) of er wordt gedacht aan de uitbreiding van een vergoeding voor wandelaars. Zij laten weten dat je als werknemer al beroep kan doen op een wandelvergoeding. "Dit valt onder de algemene vrijstelling voor tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer. Een bedrag tot 420 euro kan worden vrijgesteld van belastingen."

Belangrijke kanttekening is wel dat de werknemer er dan niet meer voor kan kiezen om zijn wettelijke beroepskosten in te brengen bij de personenbelasting. Daarnaast moet er ook nog RSZ-bijdrage betaald worden op de woon-werkvergoeding, want de sociale zekerheid beschouwt deze wel gewoon als loon.