Waarom peilt VRT NWS "De Stemming"?

Het politieke thema "migratie" is terug van nooit weg te zijn geweest. Bij de verkiezingen van 2019 bleek migratie het belangrijkste thema te zijn geweest in het stemgedrag van de Vlaming. Maar het thema werd de voorbije jaren verdrongen door een aantal andere thema’s. In de jaren 2020 en 2021, laten we maar zeggen tijdens de coronajaren, kwam "gezondheidszorg" heel sterk naar voren. Vorig jaar, enkele weken na de start van de invasie van Rusland in Oekraïne, was "internationale veiligheid" een dominant thema. Maar nu is "migratie" dus terug.

Dat is belangrijk om weten, want de theorie wil dat de partij die eigenaar is van hét dominante politieke thema tijdens de verkiezingscampagne, meestal de verkiezingen wint. Zo was in 2019 Vlaams Belang de grootste stijger. Vlaams Belang is dan ook afgetekend de eigenaar van het politieke thema "migratie".