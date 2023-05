Proficiat ! Op geen enkele dag zijn er meer (27.722) Belgen jarig dan vandaag

Of beter gesteld: waarom zijn sommige periodes populairder om een kind op de wereld te zetten? Er circuleren veel verklaringen, maar volgens VUB-demograaf Patrick Deboosere staat vast dat er verschillen zijn tussen generaties.



"Kijk je naar het verleden, mensen die geboren zijn in de jaren 30 tot 50, dan was kindersterfte (door bijvoorbeeld griep) een factor die belangrijker was in de winter- dan in de zomermaanden. Je ziet dan in de winter (november tot januari) dat er minder geboortes waren", zegt Deboosere.



"Vandaag hebben we ook efficiënte anticonceptie en kan je veronderstellen dat een aantal mensen hun kind eerder wenst in de lente of zomer."