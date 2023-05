Wat moeten de prioriteiten zijn van premier De Croo, het laatste jaar van zijn regeerperiode? Riadh Bahri vraagt het in #BelRiadh

Begin deze week stelde Riadh de vraag aan jongere via sociale media wat ze graag willen weten over en vragen aan eerste minister Alexander De Croo. Onderwerpen als klimaat, de federale begroting en het wantrouwen in de politiek kwamen naar boven. "Het is duidelijk waar de prioriteiten liggen van de twintigers. Ik vraag me af of die overeenstemmen met die van De Croo", zegt Riadh.