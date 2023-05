Wegens succes mag Kringwinkel Plus in Landen openblijven tot in 2027: "Hier is altijd iets te beleven"

"Je moet zeker eens komen kijken, want dit is een van de mooiste Kringwinkels in de regio en misschien wel van Vlaanderen", zegt directeur Paul Stessens. "De inrichting is ook heel mooi, we hebben gewerkt met hergebruikte materialen. We hebben bijvoorbeeld luchtballons in stukken gesneden en met die lappen stof delen we de ruimte in. Ik merk ook dat als ik hier kom shoppen met mijn vrouw en dochters, ik dubbel zo lang blijf als in een andere winkel."