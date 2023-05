Mechelen opent extra woningen voor asielzoekers op vraag van staatssecretaris De Moor

Op vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor is ook de stad Mechelen op zoek gegaan naar extra, meer kleinschalige opvangplaatsen voor asielzoekers, zogeheten Lokale Opvanginitiatieven (LOI). Er zijn 7 geschikte woningen gevonden door sociale woonmaatschappij Woonpunt. "We hebben hen gevraagd of er nergens woningen leegstaan in afwachting van renovatie of afbraak", vertelt schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco (Groen). "Ze zijn uiteraard nog wel goed genoeg. Ze moeten de nodige keuringsattesten hebben, we willen mensen niet in krotten opvangen. Van deze woningen gaan we de renovatie wat uitstellen."