Zwitsers bergdorpje wordt ontruimd, omdat gigantische rotswand naar beneden dreigt te vallen

Experts houden de instabiele rotsmassa al enige tijd in de gaten. Vorige week werd een versnelling van de rotsverschuiving vastgesteld. Op welke manier de rots van de berg zal afbreken, kan niet worden voorspeld.

De meest waarschijnlijke uitkomst is een groot aantal aardverschuivingen van enkele duizenden tot honderdduizenden kubieke meters. Een langzame, maar langdurige aardverschuiving in de vorm van een puinstroom die het dorp kan bereiken en beschadigen, behoort ook tot de mogelijkheden.

"Het meest waarschijnlijke scenario is dat de rots in verschillende stukken naar beneden komt en we hopen dat die stukken zo klein zijn dat ze het dorp niet bereiken en geen schade veroorzaken", zegt Christian Gartmann, woordvoerder van de nooddienst van Brienz.

Een grote, snelle en omvangrijke aardverschuiving van meer dan 500.000 kubieke meter is "veel minder waarschijnlijk", klinkt het, maar kan niet volledig worden uitgesloten.

Het is onduidelijk of de inwoners ooit volledig naar hun dorp zullen mogen terugkeren. Het dorp zelf glijdt naar verluidt ook al lange tijd heel langzaam in de richting van de vallei. Meerdere gebouwen in het dorp vertonen daardoor breuken.