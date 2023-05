Oproep tot internationale boycot van multinationals bij wereldpremière nieuw toneelstuk NTGent

Tijdens de voorstelling zijn fragmenten te zien. De activisten van MST zingen, als een klassiek koor. "Het was een indrukwekkende gebeurtenis", zegt actrice Sara De Bosschere. Ze is één van de hoofdrolspelers en vertolkt Creon. Ze verbleef een kleine drie weken in Brazilië.

"We hebben dag en nacht met die mensen samengeleefd, hebben met hen gerepeteerd. We zijn bij inheemse mensen op bezoek geweest. Dan begrijp je hun verzet beter, en de link met Antigone. Het is hét archetype van de activist die in opstand komt tegen een bepaald beleid." De Braziliaanse inheemse actrice, Kay Sara, is de enige activiste die ook live op het podium zal staan, zij vertolkt de rol van Antigone.