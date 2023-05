"Ongelooflijke erkenning": "De Acht Bergen" van Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch grote winnaar van belangrijkste Italiaanse filmprijzen

De Italiaanse bergen spelen bijna een even grote rol als de twee Italiaanse acteurs die het verhaal vertellen over een jarenlange vriendschap. De film "De Acht Bergen" of "Le Otto Montagne" speelt zich volledig af in Italië, is een Italiaanse co-productie en gebaseerd op het Italiaanse boek van Paolo Cognetti. Combineer dat met een strakke regie van de Belgische regisseurs en je hebt alle ingrediënten om te scoren bij het Italiaanse publiek. "De Acht Bergen" is de grote winnaar van de David Di Donatello, de belangrijkste Italiaanse filmprijzen. Die werden gisterenavond uitgereikt in Rome.