Afbraak van betonnen platen in Citadelpark Gent is gestart

In het Citadelpark werd Hal 6 al in 2010 afgebroken. Sindsdien ligt er tussen het Kuipke en het S.M.A.K. een troosteloze, betonnen vlakte. De verwijdering van de betonnen vloerplaten is de eerste stap in de heraanleg van het Citadelpark, legt Astrid De Bruycker uit (op de foto rechts, nvdr.), schepen voor natuurontwikkeling (Vooruit). "Er komt een aansluitend stuk park met meer reliëf, vol bomen en struiken. Maar we denken zeker ook aan de sporters die hier nog plekje moeten vinden om bijvoorbeeld te komen cricket spelen." Een externe aannemer zal het uitgebroken beton hergebruiken.