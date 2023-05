Serene begrafenis voor jongeman die overleed in station Zaventem   

Volgens de familie was Saad geen onruststoker en nam hij het op tegen onrecht. Over wat er juist gebeurd is op de dag van zijn dood, zijn er nog veel vragen. Zijn oom Karim vertelt: “Een kameraad belde hem op, en zei: kom af, ze willen me in elkaar slaan. Saad is toen snel daar naar gegaan om te helpen." Volgens de oom waren er op dat moment zo’n 25 à 30 jongeren op de been. Hij vertelt dat Saad de anderen wilde kalmeren, maar in het tumult geduwd werd. “Karim was een goede jongen, hij ging over enkele weken trouwen en was volop zijn huwelijksreis aan het voorbereiden.”

Dat beeld bevestigt ook Philippe De Clercq, de directeur van school Saint-Marie La Sagesse in Schaarbeek. In die school behaalde Saad vorig jaar een diploma in het beroepsonderwijs. De Clercq is naar de moskee gekomen om Saad te eren: “Hij was een goedlachse jongen en hij was heel respectvol. Ik ben hier omdat ik goed met hem overeenkwam. Ik wil z’n ouders steunen en de andere leerlingen die hier zijn. Ik ben erg geschrokken toen ik vernam dat hij overleden is.”