Woonzorgcentrum Wilgendries in Aspelare onder verhoogd toezicht na negatieve inspectieverslagen, "maar geen risico voor bewoners"

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het woonzorgcentrum Wilgendries in de Ninoofse deelgemeente Aspelare onder verhoogd toezicht geplaatst. Het centrum heeft een tekort aan personeel, zowel verpleeg- als zorgkundigen. En er zijn infrastructurele tekortkomingen. Dat heeft gevolgen voor de zorg- en dienstverlening. Dat staat te lezen in de inspectieverslagen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

"Dat tekort aan verpleeg- en zorgkundig personeel geeft problemen bij de zorg- en dienstverlening", verduidelijkt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Verder blijkt dat belangrijke aandachtspunten niet geregistreerd worden in de zorgdossiers en er zijn tekorten op vlak van infrastructuur. Het verslag spreekt ook over het oproepsysteem voor bewoners dat niet altijd gebruikt kan worden." Er zijn volgens het agentschap geen acute risico's voor de bewoners vastgesteld. "Anders zouden we sneller ingegrepen hebben."