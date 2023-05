Studenten archeologie leggen 15e eeuws bolwerk Arenbergkasteel in Heverlee bloot

Naast een stuk van de muur rond de donjon, de middeleeuwse versterkte woontoren, hebben de studenten ook nog nissen ontdekt waar de geschutstoestellen stonden. "In een nis stond heel duidelijk een kanon", zegt Claeys. "We hebben ook het kanongat teruggevonden. In een andere nis stond een rechtopstaande schutter, waarvan het gat wat hoger in de muur zat. Dit alles wijst erop dat het gaat om een bewakingsmuur, een bolwerk die we hebben teruggevonden."