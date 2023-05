Sportanker en presentator Aster Nzeyimana verlaat de VRT en stapt over naar DPG Media

Aster Nzeyimana begon zijn carrière in 2014 bij MNM, waar hij al snel een vaste plek kreeg op zaterdagmorgen. Amper een jaar later maakte hij de overstap naar Sporza, eerst als voetbalverslaggever voor radio. Op 28 mei 2016 debuteerde hij als sportanker bij "Het Journaal". In 2022 nam hij het stokje over van Frank Raes als presentator van de voetbalshow "Extra time".