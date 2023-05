143 banen bedreigd bij radiatorenfabrikant Purmo in Zonhoven: "Vraag neemt af, mensen kiezen vaker voor waterpomp"

Het nieuws werd vanmorgen meegedeeld op een buitengewone ondernemingsraad. Radiatorenfabrikant Purmo, in de streek nog altijd bekend onder zijn vroegere naam Radson, is in handen van een Finse groep. De directie wil nu de productie van paneelradiatoren stopzetten. Ze geeft als redenen een overcapaciteit op de markt, hoge productiekosten en een lage bezettingsgraad. 143 banen zouden daarbij op de helling komen te staan.

"Het volume in de fabriek daalt sterk. De vraag naar klassieke radiatoren neemt af. Mensen kiezen vaker voor alternatieven, zoals een warmtepomp", vertelt Antoine Aarts, gedelegeerd bestuurder van Purmo Belgium. "Het openhouden van fabriek wordt door de dalende vraag heel lastig."