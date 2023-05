Bijna een derde van de reizigers ontevreden over NMBS

Tijdens de coronajaren lag de tevredenheid beduidend hoger. In 2020 was maar 25 procent ontevreden over de dienstverlening. Dat daalde in 2021 nog verder naar 23 procent, een record. Dat de tevredenheid van de reiziger piekte tijdens de coronajaren is duidelijk, voorheen lag die nog lager dan afgelopen jaar. In 2018 gaf maar liefst 40 procent de NMBS een score onder de 7.