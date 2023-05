Noord-Italiaanse stad Milaan opgeschrikt door ontploffing en brand: geen sprake van terrorisme 

De ontploffing deed zich voor in een bestelwagen die een 20-tal-zuurstofflessen aan boord had. Ze werd veroorzaakt door een brand. Of die ontstond door een technisch defect in de bestelwagen of in een van de andere geparkeerde voertuigen is nog niet duidelijk.

Van terrorisme is in elk geval geen sprake, zegt burgemeester Giuseppe Sala van Milaan. Bij het incident zijn geen doden gevallen, en de situatie is intussen onder controle, zegt de burgemeester nog.

Eén persoon is lichtgewond geraakt. Verschillende omliggende gebouwen hebben schade opgelopen. Een school en enkele andere gebouwen in de buurt werden ontruimd.