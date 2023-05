60 mensen tijdelijk werkloos na zware brand in wasserij in Wommelgem

Rond 1.30 uur is er brand uitgebroken in een industriële wasserij in de Guddegemstraat in Wommelgem. De brandweer werd verwittigd door het automatische alarm en kon de brandhaard snel vinden. Toch is er veel brand- en rookschade. Heel wat textiel is in brand gevlogen en daarbij is veel rook vrijgekomen. Niemand raakte gewond. oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar ligt vermoedelijk bij een droogkast.