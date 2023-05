Brussel is vierde meest populaire Flixbus-bestemming in Europa

Flixbus deed de voorbije maanden gouden zaken in de Benelux en boekte zelfs een record in het eerste kwartaal van dit jaar op het vlak van passagiers. De activiteiten van de busmaatschappij in België, Nederland en Luxemburg stegen met meer dan 40 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Brussel vormt daarbij een cruciale schakel.