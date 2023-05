Hoe gezond is het om in onze Noordzee te zwemmen en voor welke dieren moet je opletten?

Hoe gezond is de Noordzee nu precies? “Het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven omdat er zoveel parameters in het spel zijn,” duidt Jan Seys. Maar de tendens lijkt toch overwegend positief.

Zo is er de olievervuiling. Tot in de jaren 90 was de kans op olievlekken in of langs de Zuidelijke Noordzee heel groot, ruim 90 procent. Tegenwoordig is dat probleem bijna helemaal van de baan en is de kans gedaald tot minder dan 5 procent. Dat wordt bevestigd door strandtellingen door burgerinitiatieven, aangespoelde kadavers van vogels en controles vanuit de lucht.