Bosuil doet het goed in Vlaams-Brabant. "Goede jaren volgen elkaar nu sneller op dan vroeger"

Toch bleef de bosuilenpopulatie in de bossen en wouden constant want de laatste jaren wisselen goede en mindere goede periodes elkaar af. "In de beginjaren was de bosuil heer en meester in het bos, maar in de laatste 20 jaar zijn er ook meer marters, buizerds, haviken en vossen bijgekomen. Die azen op hetzelfde voedsels als de bosuil en durven ook de uilskuikens te pakken", verduidelijkt De Boe.