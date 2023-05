Deinze start onderzoek naar oorsprong van een storende bromtoon

Buurtbewoners denken aan industriezone De Prijkels, maar het kan net zo goed een defecte warmtepomp zijn van een buur. "We weten het niet", gaat het PCM verder. "Soms is er zelfs sprake van meerdere bronnen. Het onderzoek staat in de startblokken, dus het is veel te voorbarig om uitspraken te doen."

"In dit geval gaat het om hoorbaar geluid, wat de zoektocht gewoonlijk eenvoudiger maakt. Maar afhankelijk van wind, regen of zelfs het tijdstip van de dag kan onze apparatuur niet altijd even nauwkeurige metingen doen. Ook daarom kan een onderzoek als deze maanden duren", aldus het PCM.