Ouders in Leuven kunnen voortaan vanuit kraambed geboorteaangifte kind indienen: "Belgische primeur"

Op deze manier moet het aangifteproces vlotter verlopen en sparen de ouders tijd, stress en energie. "Dankzij een digitale aangifte kunnen ouders zich volop focussen op wat op dat moment belangrijk is, samen genieten van de eerste momenten met hun baby", aldus Vansina. "De aangifte is een verplichting onder tijdsdruk en de basis voor andere belangrijke regelingen zoals het groeipakket en het geboorteverlof. Je kindje digitaal kunnen aanmelden geeft met andere woorden gemoedsrust. We zijn de eerste stad in België die dit mogelijk maakt, en dus zijn we erg trots op deze verwezenlijking."