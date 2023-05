Acht hulpverleners in levensgevaar na "mogelijke boobytrap" in appartementsgebouw in Duitsland

In de Duitse stad Ratingen zijn verschillende brandweerlieden en politie-agenten ernstig gewond geraakt bij een mogelijke gerichte aanval in een flatgebouw. Hulpdiensten kwamen er deze ochtend bij de woning ter plaatse, omdat er vermoedelijk een hulpbehoevend persoon in het pand aanwezig was.

"Buren hebben erop gewezen dat de brievenbus van het appartement uitpuilde", zo reageerde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul. "Toen de politie kwam, werd de deur van het appartement opengebroken." Vervolgens zou een man de ontploffing veroorzaakt hebben met een onbekend voorwerp.

De Duitse krant Bild spreekt van een "boobytrap". Het is nog niet duidelijk of iemand in het appartement de ontsteking heeft geactiveerd of dat er een explosief op de deur was aangesloten.