E314 tussen Kerensheide en Maasmechelen hele weekend langs één rijrichting gesloten

Vanaf vrijdag 12 mei om 20u tot en met maandag 15 mei om 6u, zal de E314 tussen knooppunt Kerensheide, in Nederland, en Maasmechelen afgesloten zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal werken aan een nieuw wegdek. Het verkeer zal worden omgeleid naar de grensovergangen in Maaseik en Lanaken. Via de N78 kan je dan richting Maasmechelen. Oprit 33 in Maasmechelen richting Lummen blijft wel open. Na dit weekend zal er maar 90 km/u gereden mogen worden.