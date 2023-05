Azaleateler uit Maldegem kweekt eendenkroos voor menselijke consumptie: "Prijs testen om op de markt te brengen."

Hans Van De Steene en Kathleen De Buck uit Maldegem kregen de vraag om mee te werken aan een proefproject rond eendenkroos. Meerbepaald om eendenkroos te kweken onder glas. Eendenkroos is een snelgroeiende waterplant die boordevol eiwitten zit. "Met de veestapel die moet afgebouwd worden, komt er een tekort aan eiwitten", legt Hans Van De Steene uit. "Het is dus ideaal om het plantje te kweken om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar eiwitten." In Europa staat de consumptie van eendenkroos nog in haar kinderschoenen, in Azië wordt het wel volop gegeten. "Dat komt omdat de erkenning er in Europa nog niet was", verduidelijkt Van De Steene.

Maar daar is nu verandering in gekomen. Het voedselagentschap heeft eendenkroos erkend en dat kan nu voor menselijke consumptie gebruikt worden, voorheen was dat alleen voor dieren. En zo kan de plant op termijn ook dagelijks op ons bord komen. "Voor de vegetarische markt bijvoorbeeld is het ideaal", denkt Hans Van De Steene. "De eiwitten maken de vegetarische burger voedzaam, dus van die markt kan er wel interesse komen."