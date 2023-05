EK Urban Orienteering komt in 2025 naar Hasselt

De straten van Hasselt zullen in 2025 het parcours zijn van het EK Urban Orienteering. Dat is een loopsport waarbij atleten zo snel mogelijk enkele checkpoints moeten zoeken met behulp van een kaart. De loopsport is erg populair in de Scandinavische landen. "Oriëntatielopen is vooral een natuursport, maar ondertussen is deze geëvolueerd en kan het in ook een stad", zegt Kris Verduykt, ondervoorzitter van Orienteering Vlaanderen.