Elon Musk heeft nieuwe CEO voor Twitter gevonden, vervangster is nog onbekend 

Het is afwachten hoe onafhankelijk die nieuwe CEO beslissingen zal kunnen nemen en of die ook opnieuw rust kan brengen bij het medium. Sinds de overname door Musk in oktober vorig jaar is het een wilde rit geweest: zo ontsloeg de ondernemer meer dan de helft van zijn personeel, voerde hij een betalingssysteem in om een "blauw vinkje" te kunnen kopen en voerde hij in dat Twitterprofielen niet meer naar andere sociale media mogen verwijzen.

Hij bediende zich ook meermaals van peilingen bij het nemen van controversiële beslissingen, zoals bijvoorbeeld het ongedaan maken van de schorsing van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op het platform.