Engie wil tegen 30 juni akkoord over verlenging Doel 4 en Tihange 3: "Zoniet is heropstart in 2026 niet redelijk"

"Ondanks de gemaakte vooruitgang, moeten enkele belangrijke parameters van het akkoord nog worden gefinaliseerd tussen beide partijen", zegt MacGregor. Bedoeling is "tegen 30 juni" een definitief akkoord te sluiten.

De levensduurverlenging van kernreactoren is een complexe operatie, MacGregor. Als we Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2026 willen heropstarten, is het dus cruciaal om op tijd een akkoord te sluiten. Als er geen akkoord is tegen eind juni, is een heropstart "niet meer redelijk".