Ensorinstituut in Oostende wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid: "Er komen 500 leerlingen extra"

Tijdens de werken zullen de leerlingen gewoon les blijven volgen op dezelfde site. "We hebben het gebouw verticaal onderverdeeld in verschillende stukken", legt Vandecasteele uit. "De bedoeling is om die één per één aan te pakken." De leerlingen in het deel waar gewerkt wordt, zullen telkens tijdelijk verhuizen naar containerklassen. "De jongeren zullen merken dat er gewerkt wordt, maar zullen er verder geen last van hebben", verzekert de directeur nog. "We zullen onder meer proberen om de verhuis van en naar de tijdelijke klassen telkens in vakantieperiodes te plannen."