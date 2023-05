Haalt Gustaph de finale van het Songfestival? Bekijk hoe hij net "Because of you" heeft gebracht

Hij had een dynamische act beloofd bij het nummer over zijn "chosen family" (de mensen die hem onvoorwaardelijk steunen, red.) en die belofte heeft Gustaph meer dan ingelost. De succeselementen: een grote trap, zijn drie dansende backingzangeressen Chantal, Monique en Sandrine én ballroomdanseres PussCee West die er in de laatste minuut van "Because of you" een stevige schep bovenop doet met indrukwekkende vogue-bewegingen.

Sterke zangprestatie ook opnieuw, van zowel Gustaph als zijn backings die live zingen, hoewel dat niet langer verplicht is op het Songfestival. Het publiek in Liverpool reageert bijzonder enthousiast. Of de prestatie van Gustaph een finaleplek oplevert, wordt beslist door de televoting.

"Wauw, goed gedaan!", reageert een enthousiaste Peter Van de Veire meteen na de act, "met tranen in de ogen en kippenvel." "Volgens de bookmakers gaat België zeker door, en ook bij de buitenlandse pers is er veel enthousiasme rond onze act", aldus Songfestivalkenner Gianni Paelinck (VRT NWS).