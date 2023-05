Extra politie aan het station van Veurne moet voorkomen dat jongeren opnieuw gaan vechten

De voorbije weken waren er regelmatig vechtpartijen tussen jongeren aan het station. De politie had daar al melding van gekregen, maar ontving ook een filmpje van het geweld. "Het is niet dat de jongeren wapens bij hadden", zegt commissaris Jorik Debruyne van de politiezone Spoorkin. "Het gaat eerder om schermutselingen die in vechtpartijen ontaarden. Maar we willen toch dat het snel weer rustig wordt in de stationsbuurt en zetten daarom extra mensen in om een oogje in het zeil te houden."

Gisteren stonden er na schooltijd al vier politiewagens aan het station, goed zichtbaar. "We doen dat bewust", verklaart commissaris Debruyne. "Wij gaan de jongeren aan het station aanspreken, maar willen ook zelf aanspreekbaar zijn. Als ze ons iets willen vragen of vertellen, dan kan dat. We willen open communiceren. Daarom hebben we ook alle scholen gecontacteerd om hen over onze actie te vertellen."