Ganzen worden weggehaald in stadspark Sint-Niklaas: "Vallen eendjes en wandelaars aan"

In het stadspark zit ook nog een koppel canadese ganzen. "Dat is ook een exotische soort. We moeten het vanuit een ecologisch standpunt bekijken en we moeten ook de veiligheid van onze bezoekers waarborgen. Daarom hebben we in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en Vogelbescherming beslist om die ook weg te halen. We willen niet dat de exotische soort onze inheemse gaat overschaduwen."