Glasramen vroegere Clarissenklooster in Genk krijgen nieuw onderdak: "Ter ere van zusters van het klooster"

De glasramen van het vroegere Clarissenklooster in Genk zijn in ere hersteld. Ze werden twee jaar lang opgeknapt door Bram Claes, glazenier en eigenaar van een Genks bedrijf voor dakwerken en renovaties. De glazen kunstwerken werden in nieuwe kaders geplaatst, die de kleuren felle kleuren nog meer doen opvallen. De glasramen vonden onderdak in de crypte onder de Sint-Martinuskerk. Bezoekers kunnen ze bekijken van buiten op de parking of van dichtbij binnen in de kapel tijdens de doordeweekse misviering.