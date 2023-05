Hagelkanon in brand in fruithoeve in Sint-Eloois-Winkel

"Zo'n kanon is belangrijk voor ons. Want dat schiet geluidsgolven af in de richting van de wolken boven onze fruithoeve. Zo kunnen er geen hagelbollen gevormd worden en dat is maar best ook, want die zijn gevaarlijk voor onze appels en peren. Het hagelkanon moet nu hersteld worden, maar dat is niet zo simpel. Ik verwacht niet dat ik de machine dit jaar nog zal kunnen gebruiken."