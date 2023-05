IN BEELD: Kennedytunnel krijgt nieuwe slimme verlichting

De overstap naar led-verlichting moet de lichtintensiteit in de koker beter afstemmen op de lichtsterkte buiten. "Daarmee willen we in de eerste plaats de veiligheid in het verkeer verbeteren", verduidelijkt Van Goethem. "Verder zal de led-verlichting ook het comfort voor automobilisten die door de tunnel rijden een heel stuk vergroten."

De Kenndytunnel is al maandenlang dicht tussen 21 uur en 5 uur waardoor het verkeer door één koker moet rijden. Van Goethem hoopt de werken dan ook tegen midden juni volledig te kunnen afronden. "In het hemelvaartweekend zal de tunnel nog een keer volledig afgesloten worden. Het verkeer zal omgeleid worden via de Liefkenshoektunnel. Aan het verkeer dat een langere afstand moet afleggen, vragen we om een omleiding te volgen via Brussel."