Opflakkerend geweld tussen Israël en Palestina eist eerste Israëlische dode in Tel Aviv

In de buurt van Tel Aviv, in Israël, zijn een dode en vijf gewonden gevallen bij een raketaanval vanuit de Gazastrook, dat is Palestijns gebied. Het is het eerste slachtoffer op Israëlisch grondgebied sinds de opflakkering van het geweld de voorbije dagen. Het is ook uitzonderlijk dat een raket zo diep in Israël slachtoffers maakt.