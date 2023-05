Leerling van politieschool veroordeeld voor vluchtmisdrijf in Lennik

De jongen ontkent dat hij na het ongeval is teruggereden. “Wat die getuige in het proces verbaal vertelt is niet waar. Ik vind ook niet dat ik mij respectloos heb gedragen.” Maar de politierechter was niet onder de indruk en dus is de jongeman zijn blanco strafblad kwijt. Hij kreeg een boete van 960 euro en een rijverbod van een maand.