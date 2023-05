Kortrijkse ex-bodybuilder en dokterszoon schuldig aan oudermoord

Drie jaar geleden, in april, kregen de hulpdiensten in Kortrijk een oproep van een man die beweerde zijn vader dood te hebben teruggevonden aan de voordeur van het kasteeltje waar ze samen woonden. De situatie leek verdacht en er volgde al snel een onderzoek. De dokterszoon, een ex-bodybuilder, gaf uiteindelijk toe zelf zijn vader te hebben omgebracht. Maar dat zou gebeurd zijn in een opwelling na een banale ruzie over de hond. Hij zou zijn vader één keer hebben geslagen en daarna de controle over zichzelf verloren zijn. Hij beweerde zich niet meer te herinneren wat er na de eerste vuistslag is gebeurd.



Maar ook van dat verhaal bleek de jury vandaag totaal niet overtuigd. Volgens de gerechtsdeskundigen zou de man volledig toerekeningsvatbaar zijn geweest. Hij heeft zijn vader meerdere keren geslagen en geschopt en zijn lichaam achteraf versleept over een afstand van twintig meter. Ook al was het niet zeker dat de man al overleden was, gaf hij zijn partner - die ook in de woning was- de opdracht om te poetsen, voor hij de hulpdiensten belde.

Zelfs de zogenaamde black-out van de man noemde de jury totaal ongeloofwaardig. Hij had dan wel gedronken, er werd zo'n 1,9 promille alcohol in zijn bloed gemeten, maar uiterlijk zag hij er nuchter uit. "Hij wist bovendien al jaren dat drank problematisch was voor zijn zelfbeheersing", volgens voorzitter Antoon Boyen.

Morgen beslist de rechtbank welke straf de man krijgt. Hij riskeer levenslang.