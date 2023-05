'In de ban van de Merovingers' toont kunstwerken geïnspireerd op nooit eerder tentoongestelde objecten uit Gallo-Romeins Museum

"De tentoonstelling is opgebouwd rond 7 gebruiksvoorwerpen die gevonden zijn in graven uit de vroege middeleeuwen", zegt Jana Hendrickx van het Gallo-Romeins Museum.

"Ze werden gevonden in Bilzen, Ranst en Sint-Truiden. Waarschijnlijk werden ze er gebruikt in de 5de en 6de eeuw na Christus. In die tijd hadden de Merovingische koningen het voor het zeggen in onze streek. Zelf hebben we deze stukken nog nooit eerder tentoongesteld, maar dankzij de creaties die de cursisten rond deze eeuwenoude gebruiksvoorwerpen hebben opgebouwd, krijgen ze eindelijk de aandacht die ze verdienen."