Lady Linn steunt beste vriend Gustaph met cover "Because of you": "Hij heeft de tijd van zijn leven" 

Lady Linn coverde in 'Goeiemorgen morgen!' "Because of You" van Gustaph als steuntje in de rug. In het nummer veranderde ze enkele woorden, zodat de song meer een ode, dan een cover wordt. “Ik hoef zijn nummer niet te veranderen. Het is al perfect. Met het nummer wil ik hem vooral succes wensen, ook al heeft hij dat niet nodig, want hij wint sowieso.”