Man raakt zwaargewond na botsing tegen boom in Wijnegem

In Wijnegem is een man met zijn auto hard tegen een boom gereden nadat hij was uitgeweken voor een tegenligger op de 's Gravenwezelsteenweg. Volgens de hulpdiensten verloor de man de controle over het stuur door plots te snel zijn rijrichting te willen corrigeren.

De man zat lange tijd gekneld in zijn auto. De brandweerkorpsen van Schoten en Antwerpen kwamen ter plaatse en moesten het dak van de wagen openknippen om hem te bevrijden. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.