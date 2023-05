Minister Van Quickenborne uit Kortrijk krijgt bezoek van een ree in zijn tuin: "geen idee hoe die hier terechtgekomen is"

Anouk Sabbe, de echtegenote van Vincent Van Quickenborne (Open VLD), kon vandaag bijzondere beelden maken van een ree in haar tuin. Het gezin heeft er geen idee van hoe het dier daar terechtgekomen is. Hun huis ligt in een villawijk en is goed omheind. De ree kon uiteindelijk ook zelf weer wegkomen.

"Een ooievaar hadden we nog kunnen verwachten", grapt de minister. "Mijn vrouw is zwanger van ons derde kindje. Maar een ree, dat niet. Ook voor mij is het een mysterie wat dat dier hier kwam doen. Ik hoorde wel vertellen dat het steeds beter gaat met het wildbestand in sommige bossen en dat die dieren daardoor vaker ook in meer verstedelijkte gebieden terecht komen."