Na carrière van 50 jaar werkt Christiane verder als flexi-jobber in Delhaize van Willebroek: "Mijn hart ligt hier"

In haar 50-jarige carrière heeft Christiane de supermarkt enorm zien veranderen. "Vroeger had je per afdeling een aparte kassa. Je rekende je brood af bij de bakkerij en je waspoeder bij de afdeling droge voeding. Nu lijkt dat raar, maar vroeger was dat echt de gewoonte."

De voorbije maanden kwam Delhaize vaak in het nieuws. Alle supermarkten in eigen beheer worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden en directie hebben daarover een conflict. Christiane wil er niet veel over kwijt. "Ik vind het moeilijk om erover te praten. Het verhaal raakt me, net omdat het bedrijf me zo nauw aan het hart ligt."